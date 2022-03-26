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«Голден Стэйт» проиграл «Атланте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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26 марта. «Атланта» — «Голден Стэйт» — 121:110.
Фото Twitter

«Атланта» на своем паркете переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:110.

При этом самым результативным игроком встречи стал Клей Томпсон, набравший в составе проигравшей команды 37 очков.

«Уорриорз» идут на 3-м месте в Западной конференции. «Хокс» располагаются на 10-й строчке в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Голден Стэйт» — 121:110 (36:42, 33:25, 32:16, 20:27)

А: Янг (33 + 15 передач), Галлинари (25), Хертер (20), Капела (19 + 13 подборов).

Г: Томпсон (37), Пул (24 + 10 передач), Пэйтон (14).

БК Атланта Хокс
БК Голден Стэйт Уорриорз
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