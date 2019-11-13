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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Детройт» уступил «Майами»

06:13
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«Майами» на своем паркете переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (117:108). Для «Пистонз» это третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Детройт» — 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

М: Нанн (20), Батлер (20 + 13 передач), Адебайо (18 + 14 подборов), Драгич (18).

Д: Кеннард (22), Вуд (16), Драммонд (16).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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