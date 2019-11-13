«Детройт» уступил «Майами»

«Майами» на своем паркете переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (117:108). Для «Пистонз» это третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Детройт» — 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

М: Нанн (20), Батлер (20 + 13 передач), Адебайо (18 + 14 подборов), Драгич (18).

Д: Кеннард (22), Вуд (16), Драммонд (16).

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