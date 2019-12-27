«Детройт» разгромил «Вашингтон», прервав серию из пяти поражений
05:34
«Детройт» (12-20) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Вашингтон» (9-21) — 132:102. Хозяева прервали серию из пяти поражений. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пистонз» Кристиан Вуд, набравший 22 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)
Д: Вуд (22), Фрейзер (17)
В: Пасечникс (17)
27 декабря.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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