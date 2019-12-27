«Детройт» разгромил «Вашингтон», прервав серию из пяти поражений

«Детройт» (12-20) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Вашингтон» (9-21) — 132:102. Хозяева прервали серию из пяти поражений. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пистонз» Кристиан Вуд, набравший 22 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

Д: Вуд (22), Фрейзер (17)

В: Пасечникс (17)

27 декабря.