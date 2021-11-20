«Лейкерс» проиграли «Бостону», дабл-дабл Хардена принес «Бруклину» победу над «Орландо»
«Боастон» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:108. В других встречах «Бруклин» выиграл у «Орландо» (115:113) благодаря дабл-даблу Джеймса Хардена, «Милуоки» обыграл «Оклахому» (96:89), «Нью-Орлеан» взял верх над «Клипперс» (94:81).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Лейкерс» — 130:108 (30:38, 30:23, 33:21, 37:26)
Б: Тейтум (37 + 11 подборов), Смарт (22), Шредер (21).
Л: Дэвис (31), Джеймс (23), Энтони (13), Уэстбрук (12).
«Бруклин» — «Орландо» — 115:113 (25:41, 28:21, 37:21, 25:30)
Б: Харден (36 + 10 подборов), Миллс (22), Джонсон (17 + 10 подборов).
О: Саггс (21), Ф. Вагнер (19), Окики (17).
«Милуоки» — «Оклахома-Сити» — 96:89 (34:24, 24:23, 22:21, 16:21)
М: Я. Адетокунбо (21 + 19 подборов), Портис (17 + 13 подборов), Миддлтон (16).
О: Гилджес-Александер (17), Гидди (14 + 12 подборов), Мускала (14).
«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 94:81 (16:29, 27:26, 29:14, 22:12)
Н: Валанчюнас (26 + 13 подборов), Харт (19 + 10 подборов), Ингрэм (17 + 12 подборов).
К: Джордж (19), Батюм (12), Хартенштайн (11), Мэнн (11).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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