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«Лейкерс» проиграли «Бостону», дабл-дабл Хардена принес «Бруклину» победу над «Орландо»

06:35

«Боастон» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:108. В других встречах «Бруклин» выиграл у «Орландо» (115:113) благодаря дабл-даблу Джеймса Хардена, «Милуоки» обыграл «Оклахому» (96:89), «Нью-Орлеан» взял верх над «Клипперс» (94:81).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Лейкерс» — 130:108 (30:38, 30:23, 33:21, 37:26)

Б: Тейтум (37 + 11 подборов), Смарт (22), Шредер (21).

Л: Дэвис (31), Джеймс (23), Энтони (13), Уэстбрук (12).

«Бруклин» — «Орландо» — 115:113 (25:41, 28:21, 37:21, 25:30)

Б: Харден (36 + 10 подборов), Миллс (22), Джонсон (17 + 10 подборов).

О: Саггс (21), Ф. Вагнер (19), Окики (17).

«Милуоки» — «Оклахома-Сити» — 96:89 (34:24, 24:23, 22:21, 16:21)

М: Я. Адетокунбо (21 + 19 подборов), Портис (17 + 13 подборов), Миддлтон (16).

О: Гилджес-Александер (17), Гидди (14 + 12 подборов), Мускала (14).

«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 94:81 (16:29, 27:26, 29:14, 22:12)

Н: Валанчюнас (26 + 13 подборов), Харт (19 + 10 подборов), Ингрэм (17 + 12 подборов).

К: Джордж (19), Батюм (12), Хартенштайн (11), Мэнн (11).

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Евгений Козинов все материалы автора
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