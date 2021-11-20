Секстон из-за травмы пропустит остаток сезона
Разыгрывающий защитник «Кливленда» Коллин Секстон перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена. Как сообщает The Athletic, 22-летний американец больше не сможет сыграть в этом розыгрыше НБА.
8 ноября Секстон вынужден был досрочно покинуть площадку в матче с «Нью-Йорком» (126:109) из-за травмы.
В этом сезоне Секстон сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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