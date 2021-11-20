Секстон из-за травмы пропустит остаток сезона

Разыгрывающий защитник «Кливленда» Коллин Секстон перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена. Как сообщает The Athletic, 22-летний американец больше не сможет сыграть в этом розыгрыше НБА.

8 ноября Секстон вынужден был досрочно покинуть площадку в матче с «Нью-Йорком» (126:109) из-за травмы.

В этом сезоне Секстон сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.