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Секстон из-за травмы пропустит остаток сезона

05:39
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Разыгрывающий защитник «Кливленда» Коллин Секстон перенес операцию по поводу разрыва мениска левого колена. Как сообщает The Athletic, 22-летний американец больше не сможет сыграть в этом розыгрыше НБА.

8 ноября Секстон вынужден был досрочно покинуть площадку в матче с «Нью-Йорком» (126:109) из-за травмы.

В этом сезоне Секстон сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,0 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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