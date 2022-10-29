«Орландо» прервал неудачную серию из пяти поражений и одержал первую победу в сезоне

«Детройт» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:136. Разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Орландо» дома переиграл «Шарлотт» (113:93). «Мэджик» прервали свою неудачную серию из пяти поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Шарлотт» — 113:93 (22:19, 29:11, 31:23, 31:40)

О: Банкеро (21 + 12 подборов), Бамба (19), Картер (15), Ф. Вагнер (13).

Ш: Хэйворд (18), Ричардс (14), Убре (12), Букнайт (11).

«Детройт» — «Атланта» — 112:136 (29:35, 38:34, 27:37, 18:30)

Д: Каннингем (35), Богданович (22), Стюарт (17), Айви (12).

А: Янг (36 + 12 передач), Мюррэй (26), Оконгву (16), А. Холидэй (14), Хантер (12).