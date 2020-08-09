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«Денвер» выиграл у «Юты»

01:54
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«Денвер» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА (134:132 2ОТ). Разыгрывающий защитник «Джаз» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи — 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Юта» — 134:132 2ОТ (15:29, 34:34, 30:25, 26:17, 14:14, 15:13)

Д: Йокич (30 + 11 подборов), Портер (23 + 11 подборов), Мюррей (23 + 12 подборов).

Ю: Митчелл (35), Гобер (22 + 13 подборов), Конли (20).

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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