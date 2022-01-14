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Сегодня, 08:21

«Денвер» разгромил «Портленд»

Роман Шишов
Корреспондент

«Денвер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Портленд» со счетом 140:108.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Наггетс Уилл Бартон, набравший 21 очко.

«Денвер» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Портленд» — десятый.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Портленд» — 140:108 (41:28, 31:27, 29:25, 39:28)

Д: Бартон (21). Йокич (20), Грин (19).

П: Маклемор (18), Смит-мл. (17), Литтл (14).

14 января. Денвер. «Ball Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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