«Денвер» разгромил «Портленд»
«Денвер» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Портленд» со счетом 140:108.
Самым результативным игроком встречи стал защитник Наггетс Уилл Бартон, набравший 21 очко.
«Денвер» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Портленд» — десятый.
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Портленд» — 140:108 (41:28, 31:27, 29:25, 39:28)
Д: Бартон (21). Йокич (20), Грин (19).
П: Маклемор (18), Смит-мл. (17), Литтл (14).
14 января. Денвер. «Ball Arena».
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