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Сегодня, 06:56

Дабл-дабл Гилджес-Александера помог «Оклахоме» обыграть «Бруклин»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оклахома» обыграла «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 33 очка. Баскетболист оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов. Ему не хватило 1 передачи до трипл-дабла (9).

«Оклахома» прервала свою серию из 5 поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Оклахома-Сити» — 109:130 (26:38, 25:32, 32:30, 26:30)

Б: Харден (26), Томас (21), Дьюк (13).

О: Гилджес-Александер (33 + 10 подборов + 9 передач), Дорт (27), Гидди (19).

БК Бруклин Нетс
Оклахома-Сити Тандер
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