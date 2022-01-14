Дабл-дабл Гилджес-Александера помог «Оклахоме» обыграть «Бруклин»

«Оклахома» обыграла «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 33 очка. Баскетболист оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов. Ему не хватило 1 передачи до трипл-дабла (9).

«Оклахома» прервала свою серию из 5 поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Оклахома-Сити» — 109:130 (26:38, 25:32, 32:30, 26:30)

Б: Харден (26), Томас (21), Дьюк (13).

О: Гилджес-Александер (33 + 10 подборов + 9 передач), Дорт (27), Гидди (19).