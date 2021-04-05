Дабл-дабл Портера принес «Денверу» победу над «Орландо»

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Орландо» со счетом 119:109.

Самым результативным на паркете стал форвард «Наггетс» Аарон Гордон, который набрал 24 очка. Его партнер по команде Майкл Портер набрал 20 очков и сделал 12 подборов.

После этого матча «Денвер» с 31 победой занимает четвертое место в Западной конференции, «Орландо» с 17 победами — на 14-й строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Орландо» — 119:109 (23:29, 24:36, 38:21, 34:23)

5 апреля.