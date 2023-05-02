«Денвер» во второй раз обыграл «Финикс»
«Денвер» выиграл у «Финикса» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 97:87. Счет в серии стал — 2-0.
Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
Третий матч серии состоится на паркете «Санс» 6 мая. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй матч
«Денвер» — «Финикс» — 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14)
Д: Йокич (39 + 16 подборов), Гордон (16), Колдуэлл-Поуп (14).
Ф: Букер (35), Дюрант (24), Эйтон (14).
Счет в серии: 2-0.
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