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Сегодня, 07:22

«Денвер» во второй раз обыграл «Финикс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 мая. «Денвер» — «Финикс» — 97:87.
Фото USA Today Sports

«Денвер» выиграл у «Финикса» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 97:87. Счет в серии стал — 2-0.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

Третий матч серии состоится на паркете «Санс» 6 мая. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Денвер» — «Финикс» — 97:87 (18:21, 22:21, 30:31, 27:14)

Д: Йокич (39 + 16 подборов), Гордон (16), Колдуэлл-Поуп (14).

Ф: Букер (35), Дюрант (24), Эйтон (14).

Счет в серии: 2-0.

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
Никола Йокич
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