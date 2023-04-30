«Денвер» победил «Финикс» в первом матче серии
«Денвер» дома победил «Финикс» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 125:107.
В составе «Наггетс» самым результативным игроком стал Джамал Мюррей — 34 очка. У «Санз» больше всех набрал Кевин Дюрэнт — 29.
Второй матч серии пройдет 2 мая. Начало — в 5.00 мск.
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1/4 финала
«Денвер» — «Финикс» — 125:107 (31:32, 37:19, 26:30, 31:26)
Д: Мюррей (34+5+9), Йокич (24+19+5), Гордон (23+6 подборов).
Ф: Дюрэнт (29+14 подборов), Букер (27+8 передач), Эйтон (14+7 подборов).
30 апреля. Денвер. «Ball Arena».
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