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29 апреля, 08:13

«Лейкерс» обыграли «Мемфис» и вышли во второй раунд плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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29 апреля. «Лейкерс» — «Мемфис» (125:85).
Фото USA Today Sports

«Лейкерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА обыграли «Мемфис» со счетом 125:85.

Самым результативным на паркете стал защитник из Лос-Анджелеса Д'Анджело Расселл, набравший 31 очко. Его партнер по команде Леброн Джеймс набрал 22 очка, у Энтони Дэвиса 16 очков и 14 подборов.

«Лейкерс» победили со счетом 4-2 в серии и вышли во второй раунд плей-офф НБА, где их соперником станет победитель серии «Сакраменто» — «Голден Стэйт» (3-3).

НБА. Плей-офф. 1/8 финала. Шестой матч

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18)

?Счет в серии: 4-2.

29 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
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4
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