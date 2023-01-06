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Демаркус Казинс пройдет просмотр в «Лейкерс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный участник Матча всех звезд Демаркус Казинс пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Казинс шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Свободный агент рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

В 2017 году «Сакраменто» обменял Казинса в «Нью-Орлеан». После серии травм центровой потерял статус звездного игрока. На данный момент он является свободным агентом.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Демаркус Казинс
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