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Сегодня, 08:18

«Денвер» уверенно обыграл «Клипперс»

Руслан Минаев
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«Денвер» дома обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:91.

В составе «Наггетс» сразу семь игроков набрали 10 и более очков. «Клипперс» потерпели 4 поражение подряд.

«Денвер» вышел на второе место в Западной конференции с 25 победами в 38 матчах. «Лос-Анджелес» выиграл 21 матч из 40 и занимает 6-е место на Западе.

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НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 122:91 (32:15, 34:17, 36:27, 20:32)

6 января. Денвер. «Ball Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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