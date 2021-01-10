«Даллас» закрыл тренировочную базу после второго положительного теста на COVID-19

«Даллас» временно закрыл тренировочный комплекс после того, как в команде был выявлен второй положительный тест на COVID-19 за три дня, сообщает ESPN.

В воскресенье утром форвард «Мэверикс» Макси Клебер был отправлен на карантин, который продлится 10-14 дней.

Джейлен Брансон, Джош Ричардсон и Дориан Финни-Смит ранее были изолированы в Денвере после того, как у одного из них был обнаружен коронавирус.