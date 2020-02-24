«Даллас» подал официальный протест на результат матча против «Атланты»

«Даллас» подал официальный протест на результат регулярного матча НБА против «Атланты» (107:111), сообщает журналист New York Times Марк Стайн.

«Маверикс» требуют переиграть последние 9,7 секунды встречи, определив спорный мяч при счете 107:109 в пользу «Хоукс». По мнению «Далласа», бросок Джона Коллинза за 8,4 секунды до конца матча нельзя засчитывать, поскольку был совершен по истечении 24 секунд, отведенных на атаку «Атланты».

Коллинз забросил 2 очка после того, как защитник «Далласа» заблокировал попытку разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга. В момент, когда Коллинз подобрал мяч и забросил его в кольцо, прозвучала сирена, оповещающая о том, что время на атаку «Атланты» закончилось. После просмотра повтора судьи пришли к выводу, что мяч коснулся кольца «Далласа» после броска Трэя Янга, а это означает, что таймер, отчитывающий время на атаку, должен был быть перезапущен. Арбитры признали попытку Коллинза правильной и засчитали «Атланте» 2 очка.