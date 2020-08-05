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«Даллас» обыграл «Сакраменто» благодаря трипл-даблу Дончича

00:27
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«Сакраменто» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (110:114 ОТ). «Кингз» потерпели третьей поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл — 34 очка, 20 подборов, 12 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Даллас» — 110:114 ОТ (37:27, 23:29, 22:19, 13:20, 15:19)

С: Фокс (28), Хилд (21), Бэйзмор (16).

Д: Дончич (34 + 20 подборов + 12 передач), Хардуэй (22), Порзингис (22).

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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