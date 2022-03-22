Дабл-дабл Вуда принес «Хьюстону» победу над «Вашингтоном»

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 115:97.

Самым результативным на паркете стал форвард «Рокетс» Кристиан Вуд, набравший 39 очков и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Хьюстон» с 18 победами занимает последнее место в Западной конференции, «Вашингтон» с 30 победами — на 12-й строчке Востока.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Вашингтон» — 115:97

«Оклахома-Сити» — «Бостон» — 123:132

«Чикаго» — «Торонто» — 113:99

22 марта.