Дабл-дабл Вуда принес «Хьюстону» победу над «Вашингтоном»
«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 115:97.
Самым результативным на паркете стал форвард «Рокетс» Кристиан Вуд, набравший 39 очков и сделавший 10 подборов.
После этого матча «Хьюстон» с 18 победами занимает последнее место в Западной конференции, «Вашингтон» с 30 победами — на 12-й строчке Востока.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Вашингтон» — 115:97
«Оклахома-Сити» — «Бостон» — 123:132
«Чикаго» — «Торонто» — 113:99
22 марта.
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