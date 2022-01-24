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Сегодня, 06:02

«Даллас» победил «Мемфис»

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Даллас» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 104:91.

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич из «Далласа». В его активе 37 очков.

«Даллас» занимает пятое место в Западной конференции, «Мемфис» находится на третьей позиции.

В других матчах дня «Торонто» проиграл «Портленду» (105:114), «Филадельфия» победила «Сан-Антонио» (115:109), а «Шарлотт» уступил «Атланте» (91:113).

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«Даллас» — «Мемфис» — 104:91 (24:16, 24:18, 29:27, 27:30)

24 января. Даллас. «American Airlines Center».

БК Атланта Хокс
БК Даллас Маверикс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
Сан-Антонио Спёрс
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