«Денвер» обыграл «Детройт», «Миннесота» победила «Бруклин»

«Денвер» победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 117:111.

Самым результативным игроком игры стал Никола Йокич из «Денвера», набравший 34 очка.

В другом матче «Миннесота» победила «Бруклин» со счетом 136:125. Самым результативным на паркете стал Кайри Ирвинг. В его активе 30 очков.

«Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции, «Бруклин» лидирует в Восточной конференции. «Денвер» идет на шестой позиции Западной конференции, «Детройт» занимает 14-е место Восточной конференции .

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«Денвер» — «Детройт» — 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)

24 января. Денвер. Ball Arena.

«Миннесота» — «Бруклин» — 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)

24 января. Миннеаполис. Target Center.