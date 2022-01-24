«Денвер» обыграл «Детройт», «Миннесота» победила «Бруклин»
«Денвер» победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 117:111.
Самым результативным игроком игры стал Никола Йокич из «Денвера», набравший 34 очка.
В другом матче «Миннесота» победила «Бруклин» со счетом 136:125. Самым результативным на паркете стал Кайри Ирвинг. В его активе 30 очков.
«Миннесота» занимает седьмое место в Западной конференции, «Бруклин» лидирует в Восточной конференции. «Денвер» идет на шестой позиции Западной конференции, «Детройт» занимает 14-е место Восточной конференции .
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НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Детройт» — 117:111 (29:30, 31:30, 32:16, 25:35)
24 января. Денвер. Ball Arena.
«Миннесота» — «Бруклин» — 136:125 (37:36, 35:26, 30:33, 34:30)
24 января. Миннеаполис. Target Center.