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Сегодня, 03:01

«Лейкерс» обыграли на выезде «Даллас», Дэвис сделал дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Даллас» со счетом 111:108.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Энтони Дэвис, набравший 30 очков и сделавший 15 подборов.

После этого матча «Лейкерс» с 29 победами занимают 13-е место в Западной конференции, «Даллас» с 32 победами — на шестой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33)

«Чикаго» — «Вашингтон» — 102:82 (25:27, 22:18, 27:22, 28:15)

26 февраля

БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Чикаго Буллз
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