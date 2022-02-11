«Хьюстон» потерпел четвертое поражение кряду

«Хьюстон» проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:139. «Рокетс» потерпели четвертое поражение кряду. «Рэпторз» одержали восьмую победу подряд.

«Торонто» идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Хьюстон» располагается на последней строке в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Торонто» — 120:139 (41:37, 23:36, 28:31, 28:35)

Х: Портер (30), Мэтьюз (19), Грин (18), Вуд (17 + 11 подборов).

Т: Трент (42), Сиакам (30), Буше (16).