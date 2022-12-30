«Даллас» обыграл «Хьюстон». Дончич оформил трипл-дабл
«Даллас» на своем паркете переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:114. «Маверикс» одержали пятую победу подряд.
Форвард «Далласа» Лука Дончич стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 13 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Хьюстон» — 129:114 (36:30, 29:21, 34:28, 30:35)
Д: Дончич (35 + 12 подборов + 13 передач), Вуд (21), Пауэлл (19), Хардуэй (18).
Х: Грин (23), Портер (17), Смит (16), Шенгюн (11.
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