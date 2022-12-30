НБА дисквалифицировала 11 игроков за драку в матче «Детройт» — «Орландо»

НБА огласила решение по итогам драки игроков «Детройта» и «Орландо» (121:101) в матче регулярного чемпионата НБА, который состоялся 28 декабря.

Форвард «Пистонс» Киллиан Хэйс пропустит три игры, форвард «Мэджик» Мо Вагнер — два матча. Еще один игрок «Детройта» Хамиду Диалло дисквалифицирован на одну игру.

Из-за того, что многие игроки «Орландо» покинули зону, отведенную для запасных игроков — все они также получили по одну матчу дисквалификации. Среди них — Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Мо Бамба, Гэри Харрис, Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд.

В следующем матче «Орландо» примет «Вашингтон» 31 декабря, «Детройт» в этот же вечер сыграет в гостях с «Чикаго».