«Даллас» обыграл «Голден Стэйт» и продлил победную серию

Читать «СЭ» в

«Даллас» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:99. Для «Маверикс» это четвертая победа подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга, набравший 27 очков. У победителей дабл-дабл оформил атакующий защитник Кайри Ирвинг.

«Даллас» с результатом 38-28 идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Голден Стэйт» занимает 10-е место — 34-31.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 109:99 (27:27, 21:15, 28:28, 33:29)

Д: Ирвинг (23 + 10 передач), Дончич (21), Лайвли (12), Грин (11), Вашингтон (11).

Г: Куминга (27), Уиггинс (17), Подземски (11), Джексон-Дэвис (10).