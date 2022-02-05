33 очка и трипл-дабл Дончича помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию»

«Даллас» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка. Словенец также оформил трипл-дабл, у него 13 подборов и 15 передач.

«Филадельфия» проиграла второй матч подряд. До этого «Сиксерс» уступили «Вашингтону» (103:106).

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Филадельфия» — 107:98 (24:33, 29:30, 32:15, 22:20)

Д: Дончич (33 + 13 подборов + 15 передач), Буллок (20), Брансон (19)

Ф: Эмбиид (27 + 13 подборов), Макси (18), Нианг, Харрис (оба — 13)

5 февраля. Даллас. «American Airlines Center».