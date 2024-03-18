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«Сан-Антонио» победил «Бруклин» в овертайме, Вембаньяма сделал дабл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сан-Антонио» дома обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кэмерон Томас. Центровой хозяев Виктор Вембаньяма сделал дабл-дабл: у француза, выбранного под первым номером драфта НБА-2023, 29 очков и 16 подборов.

В параллельных матчах «Бостон» разгромил «Вашингтон», а «Орландо» победил «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 122:115 ОТ (25:29, 30:27, 25:27, 30:27, 12:5)

С: Вембаньяма (29 + 16 подборов), Васселл (25), Джонсон (24)

Бру: Томас (31), Шредер (19), Шарп (15)

«Вашингтон» — «Бостон» — 104:130 (27:45, 26:36, 25:27, 26:22)

В: Пул (31), Шампэйн (14), Гилл (13)

Бос: Тейтум, Хаузер (оба — 30), Притчард (14 + 13 передач)

«Орландо» — «Торонто» — 111:96 (26:24, 26:23, 35:26, 24:23)

О: Банкеро (29), Ф. Вагнер (22), М. Вагнер (14)

Т: Нвора (18), Трент (15), Куикли, Браун (оба — 12)

БК Бруклин Нетс
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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