Дадли разочарован, что «Лейкерс» не продлили с ним контракт
Экс-игрок «Лейкерс» Джаред Дадли признался, что был разочарован решением клуба не предлагать ему новый контракт. 36-летний американец объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб «Далласа».
«Думал, что вновь начну сезон в «Лейкерс». Это безумие, что меня не переподписали. Очевидно, что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис хотели вернуть меня в команду, но так и не смогли убедить людей, принимавших решение. Тем не менее, я всегда буду благодарен этим людям за предоставленную возможность. Понимаю желание клуба подписать кого-то помоложе», — цитирует Lakers Daily Дадли.
За прошлый сезон, в котором сыграл всего 12 матчей, Дадли заработал около 2,5 миллиона долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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