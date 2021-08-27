Дадли разочарован, что «Лейкерс» не продлили с ним контракт

Экс-игрок «Лейкерс» Джаред Дадли признался, что был разочарован решением клуба не предлагать ему новый контракт. 36-летний американец объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб «Далласа».

«Думал, что вновь начну сезон в «Лейкерс». Это безумие, что меня не переподписали. Очевидно, что Леброн Джеймс и Энтони Дэвис хотели вернуть меня в команду, но так и не смогли убедить людей, принимавших решение. Тем не менее, я всегда буду благодарен этим людям за предоставленную возможность. Понимаю желание клуба подписать кого-то помоложе», — цитирует Lakers Daily Дадли.

За прошлый сезон, в котором сыграл всего 12 матчей, Дадли заработал около 2,5 миллиона долларов.