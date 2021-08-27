Обрадович считает, что в НБА не любят тренеров из Европы
Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович заявил, что в НБА предвзято относятся к европейским тренерам. 61-летний серб никогда не работал в североамериканской лиге.
«В НБА у меня никогда не доходило до чего-то серьезного. Пару лет назад меня приглашали на собеседование, но это мне было не интересно. Все, что обо мне нужно знать, уже известно. В НБА не любят европейских тренеров», — цитирует Sportando Обрадовича.
Напомним, ранее Обрадович работал с «Фенербахче», «Панатинаикосом», «Реалом», сборной Сербии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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