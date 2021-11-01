Дабл-дабл Дэвиса принес «Лейкерс» победу над «Хьюстоном»
«Лейкерс» одержали победу над «Хьюстоном» в игре регулярного чемпионата НБА.
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась со счетом 95:85.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Кармело Энтони, набравший 23 очка и совершивший 3 подбора. Другой форвард «Лос-Анджелеса», Энтони Дэвис записал на свой счет дабл-дабл — 16 очков, 13 подборов и 2 передачи.
Таким образом, «Лейкерс» расположились на шестом месте в таблице Западной конференции. «Хьюстон» идет на 13-й позиции.
НБА. Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Хьюстон» — 95:85 (27:15, 27:20, 21:19, 20:31)
Методология
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