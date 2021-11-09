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Морриса унесли с площадки на носилках после удара в спину от Йокича

09:43
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Во время матча регулярного чемпионата НБА «Денвер» — «Майами» произошел инцидент с участием центрового хозяев Николы Йокича и форварда гостей Маркиффа Морриса.

Моррис умышленно сфолил на Йокиче в центре площадки, после чего серб в ответ нанес ему сильный удар плечом в спину.

Американец оказался на паркете, после чего его унесли с площадки на носилках. Позже в «Майами» сообщили, что у форварда травма шеи.

Оба игрока получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32588086/nikola-jokic-ejected-shoving-markieff-morris-suffers-apparent-neck-injury

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