Морриса унесли с площадки на носилках после удара в спину от Йокича

Во время матча регулярного чемпионата НБА «Денвер» — «Майами» произошел инцидент с участием центрового хозяев Николы Йокича и форварда гостей Маркиффа Морриса.

Моррис умышленно сфолил на Йокиче в центре площадки, после чего серб в ответ нанес ему сильный удар плечом в спину.

Американец оказался на паркете, после чего его унесли с площадки на носилках. Позже в «Майами» сообщили, что у форварда травма шеи.

Оба игрока получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены.