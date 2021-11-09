Морриса унесли с площадки на носилках после удара в спину от Йокича
Во время матча регулярного чемпионата НБА «Денвер» — «Майами» произошел инцидент с участием центрового хозяев Николы Йокича и форварда гостей Маркиффа Морриса.
Моррис умышленно сфолил на Йокиче в центре площадки, после чего серб в ответ нанес ему сильный удар плечом в спину.
Американец оказался на паркете, после чего его унесли с площадки на носилках. Позже в «Майами» сообщили, что у форварда травма шеи.
Оба игрока получили по неспортивному фолу второй степени и были удалены.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32588086/nikola-jokic-ejected-shoving-markieff-morris-suffers-apparent-neck-injury
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