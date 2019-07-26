Чемпион НБА Джереми Лин может перейти в ЦСКА

Чемпион НБА в составе "Торонто" защитник Джереми Лин, возможно, перейдет в ЦСКА, сообщает в своем Twitter журналист Sportando Эмилиано Гарчиа. Сейчас игрок является свободным агентом.

Также указано, что в случае отказа Лина ЦСКА рассмотрит кандидатуру Рона Бэйкера, ранее выступавшего за "Нью-Йорк" и "Вашингтон".

30-летний Джереми Лин в прошлом сезоне стал чемпионом НБА с "Торонто". В 23 матчах регулярного чемпионата НБА в среднем за матч он зарабатывал 7,0 очка, 2,6 подбора, 2,2 передачи. В плей-офф он провел 8 матчей (1,1 очка, 0,4 подбора 0,5 передачи).