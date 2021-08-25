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«Милуоки» продлил контракт с Буденхольцером

07:22
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Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер подписал новый контракт. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на три года.

Таким образом, 52-летний специалист, у которого наступал последний год контракта, теперь связан с «Бакс» до конца сезона-2024/25.

Публикация от Milwaukee Bucks (@bucks)

Напомним, Буденхольцер возглавил «Милуоки» в 2018 году. В 2021 году «Бакс» стали чемпионами НБА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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