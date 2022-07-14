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Сегодня, 22:49

«Индиана» подпишет Эйтона на 4 года и 133 млн долларов. Это рекордный контракт для ограниченно свободных агентов

Руслан Минаев
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Центровой «Финикса» Деандре Эйтон подпишет контракт с «Индианой», сообщает инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски.

По данным источника, 23-летний багамец подпишет четырехлетнее соглашение на сумму 133 миллиона долларов. Это самый крупный контракт для ограниченно свободного агента в истории НБА. У «Финикса» есть возможность повторить предложение.

В прошлом сезоне Эйтон провел за «Санз» 58 матчей и набирал в среднем 17,2 очка, 10,2 подбора и 1,4 передачи.

БК Индиана Пэйсерс
БК Финикс Санс
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