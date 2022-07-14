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Сегодня, 09:34

«Денвер» продлил контракт с Колдуэлл-Попом на 2 года с зарплатой в 30 миллионов долларов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Денвер» продлил контракт с защитником Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, сообщает ESPN со ссылкой на агента баскетболиста Рича Пола.

Соглашение с 29-летним американцем рассчитано на 2 года, игрок будет получать по 15 миллионов долларов за сезон.

Новый контракт вступит в силу с сезона-2023/24 и будет включать в себя опцию продления еще на один год. В сезоне-2022/23 Колдуэлл-Поуп будет выступать за «Денвер» по старому контракту, согласно которому он заработает 14 миллионов долларов.

Колдуэлл-Поуп перешел в «Денвер» в результате обмена из «Вашингтона» в начале июля 2022 года.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/34240221/denver-nuggets-kentavious-caldwell-pope-agree-2-year-30-million-contract-extension
БК Денвер Наггетс
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