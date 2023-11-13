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Эмбиид об Убре: «Это печально. Хочу, чтобы он не торопился с восстановлением. Мы всегда его поддержим»

Руслан Минаев
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид отреагировал на инцидент с участием форварда «Сиксерс» Келли Убре.

11 ноября, игрока сбила машина рядом с его домой. По сведениям инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Убре получил перелом ребер и множественные ушибы и порезы.

«Это тяжело, печально. Просто показывает, что такое может случиться с каждым из нас. Ему очень повезло, и я рад, что все обошлось, потому что могло быть и хуже. Сегодняшняя игра. Мы все думали о нем. Хотим, чтобы Келли не торопился, восстановился, а мы всегда его поддержим», — цитирует Эмбиида обозреватель Сэм ДиДжованни.

В понедельник, 13 ноября, «Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Индиану» со счетом 137:126.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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