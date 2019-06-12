Бывший ассистент "Милуоки" стал новым главным тренером "Мемфиса"

Тейлор Дженкинс, который в минувшем сезоне работал помощником главного тренера "Милуоки Бакс" Майка Буденхольцера, стал главным тренером "Мемфис Гризлиз". Он будет представлен на пресс-конференции в среду. Напомним, "Мемфис" уволил Би Джей Бикерстаффа по завершении регулярного чемпионата.

34-летний Дженкинс помогал Буденхольцеру в "Атланте" и "Милуоки" в течение пяти сезонов. Интересно, что ранее Буденхольцеру помогали главный тренер "Юты" Куин Снайдер и Кенни Аткинсон, возглавляющий "Бруклин",