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Сегодня, 18:18

«Бруклин» продлил контракт с главным тренером Жаком Воном

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бруклин» подписал новый долгосрочный контракт с главным тренером команды Жаком Воном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

48-летний специалист работает в системе «Бруклина» с 2016 года. До 2022 года Вон был ассистентом главного тренера.

До статуса главного тренера команды 48-летний американец был повышен по ходу сезона-2022/2023 после увольнения Стива Нэша.

В нынешнем сезоне «Нетс» одержали 34 победы в 58 матчах регулярного чемпионата НБА.

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