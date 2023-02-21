«Бруклин» продлил контракт с главным тренером Жаком Воном
«Бруклин» подписал новый долгосрочный контракт с главным тренером команды Жаком Воном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
48-летний специалист работает в системе «Бруклина» с 2016 года. До 2022 года Вон был ассистентом главного тренера.
До статуса главного тренера команды 48-летний американец был повышен по ходу сезона-2022/2023 после увольнения Стива Нэша.
В нынешнем сезоне «Нетс» одержали 34 победы в 58 матчах регулярного чемпионата НБА.
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