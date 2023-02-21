«Бруклин» продлил контракт с главным тренером Жаком Воном

«Бруклин» подписал новый долгосрочный контракт с главным тренером команды Жаком Воном, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

48-летний специалист работает в системе «Бруклина» с 2016 года. До 2022 года Вон был ассистентом главного тренера.

До статуса главного тренера команды 48-летний американец был повышен по ходу сезона-2022/2023 после увольнения Стива Нэша.

В нынешнем сезоне «Нетс» одержали 34 победы в 58 матчах регулярного чемпионата НБА.