Лонзо Болл пропустит весь нынешний сезон НБА

Защитник «Чикаго» Лонзо Болл не сыграет в нынешнем сезоне НБА, сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист все еще испытывает дискомфорт в колене во время баскетбольной активности.

«В центре внимания Болла по-прежнему будет устранение дискомфорта и полноценное возвращение в сезоне-2023/24», — говорится в пресс-релизе клуба.

25-летний Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку на тренировку 14 января 2022 года.