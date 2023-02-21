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Сегодня, 18:56

Лонзо Болл пропустит весь нынешний сезон НБА

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Чикаго» Лонзо Болл не сыграет в нынешнем сезоне НБА, сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист все еще испытывает дискомфорт в колене во время баскетбольной активности.

«В центре внимания Болла по-прежнему будет устранение дискомфорта и полноценное возвращение в сезоне-2023/24», — говорится в пресс-релизе клуба.

25-летний Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку на тренировку 14 января 2022 года.

БК Чикаго Буллз
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