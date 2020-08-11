«Бруклин» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА. Самыми результативными игроками встречи стали Тимоте Луваву-Кабарро и Джереми Мартин, на счету которых по 24 очка.

В другой встрече «Сан-Антонио» взял верх над «Хьюстоном. Игроки «Сперс» Келдон Джонсон и Якоб Пелтль сделали дабл-дабл.

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Бруклин» — 96:108 (22:34, 21:26, 29:25, 24:23)

О: Айванду (18), Фульц (18), Вучевич (12 + 10 подборов), Эннис (12), Берч (12).

Б: Луваву-Кабарро (24), Мартин (24), Муса (17), Т. Джонсон (14), Томас (12), Холл (10).

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 123:105 (31:25, 35:24, 32:29, 25:27)

С: К. Джонсон (24 + 11 подборов), Дерозан (23), Пелтль (14 + 12 подборов), Белинелли (13), Гэй (13), Уокер (12), Мюррей (11).

Х: Уэстбрук (20), Дж. Грин (17), Маклемор (16), Риверс (13), Клемон (13).