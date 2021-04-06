«Бруклин» обыграл «Никс», «Торонто» вырвал победу у «Вашингтона»

«Бруклин» обыграл «Никс» в очередном матче регулярного чемпионата со счетом 114:112.

В другом матче игрового дня «Даллас» в домашнем матче одержал победу над «Ютой» (111:103). «Торонто» оказался сильнее «Вашингтона» (103:101), «Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» (101:125), «Оклахома» дома не смогла выиграть у «Детройта» (108:132), «Миннесота» переиграла «Сакраменто» (116:106), «Хьюстон» — «Финикс» (130:133).

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 114:112 (31:34, 26:33, 32:21, 25:24)

«Даллас» — «Юта» — 111:103 (27:25, 23:17, 37:27, 24:34)

«Миннесота» — «Сакраменто» — 116:106 (26:29, 29:26, 27:27, 34:24)

«Оклахома» — «Детройт» — 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 101:125 (26:28, 21:29, 33:43, 21:25)

«Торонто» — «Вашингтон» — 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

«Хьюстон» — «Финикс» — 130:133 (34:34, 26:36, 32:31, 38:32)