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Сегодня, 06:38

«Бруклин» не планирует отчислять Ирвинга. Игрок был отстранен на 5 матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс сообщил, что не будет отчислять разыгрывающего защитника Кайри Ирвинг.

Клуб дисквалифицировал игрока как минимум на 5 матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

«Извинения — это хороший первый шаг, но мы хотим, чтобы он предпринял еще несколько шагов, прежде чем снова играть за «Нетс». Теперь ему нужно встретиться с лидерами еврейского сообщества», — приводит ESPN слова Маркса.

Ранее стало известно, что Ирвинг и «Бруклин» договорились пожертвовать 500 тысяч долларов на образовательные программы. Однако «Антидиффамационная лига» отказалась принимать деньги.

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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