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«Финикс» обыграл «Бруклин» и одержал 16-ю победу подряд

06:24
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«Финикс» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107.

«Санз» продлили свою победную серию до 16-ти игр подряд.

В параллельных матчах «Атланта» проиграла «Нью-Йорку», а «Кливленд» победил «Орландо».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Финикс» — 107:113 (20:34, 26:22, 26:34, 35:23)

Б: Дюрант (39), Бембри, Олдридж (оба — 18), Харден (12 + 13 подборов + 14 передач)

Ф: Букер (30), Пол (22), Бриджес (13)

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 90:99 (27:28, 23:23, 24:34, 16:14)

А: Янг (33), Капела (16 + 21 подбор), Коллинз (12)

Н: Беркс (23), Фурнье (20), Барретт (15)

«Кливленд» — «Орландо» — 105:92 (27:22, 27:27, 24:20, 27:23)

К: Гарланд (26 + 11 передач), Аллен (19 + 11 подборов), Маркканен (15)

О: Картер (19 + 11 подборов), Лопес (13), Харрис (11)

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Иван Торопцев все материалы автора
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