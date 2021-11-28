«Финикс» обыграл «Бруклин» и одержал 16-ю победу подряд
«Финикс» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107.
«Санз» продлили свою победную серию до 16-ти игр подряд.
В параллельных матчах «Атланта» проиграла «Нью-Йорку», а «Кливленд» победил «Орландо».
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Финикс» — 107:113 (20:34, 26:22, 26:34, 35:23)
Б: Дюрант (39), Бембри, Олдридж (оба — 18), Харден (12 + 13 подборов + 14 передач)
Ф: Букер (30), Пол (22), Бриджес (13)
«Атланта» — «Нью-Йорк» — 90:99 (27:28, 23:23, 24:34, 16:14)
А: Янг (33), Капела (16 + 21 подбор), Коллинз (12)
Н: Беркс (23), Фурнье (20), Барретт (15)
«Кливленд» — «Орландо» — 105:92 (27:22, 27:27, 24:20, 27:23)
К: Гарланд (26 + 11 передач), Аллен (19 + 11 подборов), Маркканен (15)
О: Картер (19 + 11 подборов), Лопес (13), Харрис (11)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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