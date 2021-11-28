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33 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Вашингтоном»

07:00
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«Даллас» уступил «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 33 очка.

В параллельных матчах «Хьюстон» обыграл «Шарлотт» в овертайме, а «Майами» победил «Чикаго».

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Вашингтон» — 114:120 (36:41, 33:20, 24:30, 21:29)

Д: Дончич (33 + 10 передач), Берк (14), Клебер, Порзингис (оба — 13)

В: Бил (26), Кузма (22), Колдуэлл-Поуп (16)

28 ноября. Даллас. «American Airlines Center».

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 146:143 ОТ (43:30, 30:41, 37:28, 25:36, 11:8)

Х: Вуд (33 + 16 подборов), Портер-мл. (23 + 12 передач), Гордон (22)

Ш: Розье (31), Убре (23), Бриджес (22)

28 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».

«Чикаго» — «Майами» — 104:107 (20:27, 26:22, 28:23, 30:35)

Ч: Дерозан (28), Карузо (22), Лавин (16)

М: Винсент (20), Лаури (19), Батлер (18)

28 ноября. Чикаго. «United Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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