33 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Вашингтоном»
«Даллас» уступил «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:120.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Маверикс» Лука Дончич, на счету которого 33 очка.
В параллельных матчах «Хьюстон» обыграл «Шарлотт» в овертайме, а «Майами» победил «Чикаго».
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Вашингтон» — 114:120 (36:41, 33:20, 24:30, 21:29)
Д: Дончич (33 + 10 передач), Берк (14), Клебер, Порзингис (оба — 13)
В: Бил (26), Кузма (22), Колдуэлл-Поуп (16)
28 ноября. Даллас. «American Airlines Center».
«Хьюстон» — «Шарлотт» — 146:143 ОТ (43:30, 30:41, 37:28, 25:36, 11:8)
Х: Вуд (33 + 16 подборов), Портер-мл. (23 + 12 передач), Гордон (22)
Ш: Розье (31), Убре (23), Бриджес (22)
28 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».
«Чикаго» — «Майами» — 104:107 (20:27, 26:22, 28:23, 30:35)
Ч: Дерозан (28), Карузо (22), Лавин (16)
М: Винсент (20), Лаури (19), Батлер (18)
28 ноября. Чикаго. «United Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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