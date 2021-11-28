Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Миннесота» в овертайме победила «Филадельфию», Эмбиид набрал 42 очка

05:16
Теги:

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла в овертайме «Филадельфию» со счетом 121:120.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 42 очка и сделавший 14 подборов.

После этого матча «Миннесота» с 10 победами занимает шестое место в Западной конференции, «Филадельфия» с таким же показателем — на 10-й строчке Востока.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Умер Александр Градский
0