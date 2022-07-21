Харден подписал контракт с «Филадельфией» на 68,6 миллиона долларов

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден подписал новый контракт с клубом. По информации ESPN, 32-летний американец подписал двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

Ранее появилась информация, что Харден согласился на сокращение зарплаты на 15 миллионов долларов, чтобы у клуба появилась возможность подписать новичков в это межсезонье.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем 21,0 очка, 7,0 подбора и 10,5 передачи.