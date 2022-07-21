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Сегодня, 03:08

Харден подписал контракт с «Филадельфией» на 68,6 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джеймс Харден (слева).
Фото Global Look Press

Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден подписал новый контракт с клубом. По информации ESPN, 32-летний американец подписал двухлетнее соглашение на 68,6 миллиона долларов.

Ранее появилась информация, что Харден согласился на сокращение зарплаты на 15 миллионов долларов, чтобы у клуба появилась возможность подписать новичков в это межсезонье.

В прошедшем сезоне Харден сыграл в 21 матче за «Филадельфию», набирая в среднем 21,0 очка, 7,0 подбора и 10,5 передачи.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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