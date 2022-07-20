Уиггинс жалеет, что вакцинировался перед сезоном-2021/22, в котором стал чемпионом НБА

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс жалеет, что вакцинировался от коронавируса перед сезоном-2021/22.

По итогам прошедшего сезона 27-летний канадец стал чемпионом НБА. Помимо этого, он впервые в карьере был выбран для участия в матче всех звезд лиги.

«Честно говоря, я все еще сожалею, что вакцинировался. Но я должен был это сделать. Я сделал это и в итоге стал участником Матча всех звезд в этом сезоне и чемпионом лиги. Так что да, хорошо, что я не пропустил этот год, который стал лучшим в моей карьере. Мне просто не нравится вводить все подряд в свой организм, так что да, я был против прививки. Мне не нравилось, что я не мог сам сделать выбор. Передо мной стояли условия — либо вакцинироваться, либо не играть», — цитирует Уиггинса Fadeaway World.

В 73 матчах прошлого сезона Уиггинс в среднем набирал 17,2 очка, 4,5 подбора, 2,2 передачи, 1 перехват и 0,7 блока.

В финальной серии плей-офф против «Бостона» форвард в среднем набирал 18,3 очка, 8,8 подбора, 2,2 передачи, 1,5 перехвата и 1,5 блока за 39,2 минуты за матч.