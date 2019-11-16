«Бостон» выиграл десятый матч подряд, нанеся «Голден Стэйт» шестое поражение кряду

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» на выезде обыграл «Голден Стэйт» со счетом 105:100. Это уже шестое поражение подряд для «Голден Стэйт», а «Бостон» одержал десятую победу кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 100:105 (32:23, 19:29, 20:24, 29:29)

ГС: Беркс (20), Паскалл (16), Расселл (12), Грин (11), Коули-Стайн (10).

Б: Тейтум (24), Браун (22), Уокер (20), Смарт (15).