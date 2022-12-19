«Бостон» дома проиграл «Орландо». Браун оформил дабл-дабл
«Бостон» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:95. «Мэджик» одержали шестую победу подряд.
Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун оформил дабл-дабл: 24 очка и 14 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Орландо» — 92:95 (23:26, 18:24, 30:18, 21:27)
Б: Браун (24 + 14 подборов), Смарт (15), Г. Уильямс (14), Брогдон (12).
О: Банкеро (31), Скофилд (13), Ф. Вагнер (12), Бол (11), М. Вагнер (11).
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