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Сегодня, 01:37

«Бостон» дома проиграл «Орландо». Браун оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:95. «Мэджик» одержали шестую победу подряд.

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун оформил дабл-дабл: 24 очка и 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Орландо» — 92:95 (23:26, 18:24, 30:18, 21:27)

Б: Браун (24 + 14 подборов), Смарт (15), Г. Уильямс (14), Брогдон (12).

О: Банкеро (31), Скофилд (13), Ф. Вагнер (12), Бол (11), М. Вагнер (11).

БК Бостон Селтикс
БК Орландо Мэджик
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